У Португалії відклали передвиборчі дебати через відключення електроенергії

Блекаут в Португалії (Фото: Rodrigo Jimenez/EPA)

Португальські політики скасували телевізійні передвиборчі дебати, заплановані на понеділок, 28 квітня, через масштабне відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомила газета Politico.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру з правоцентристської Соціал-демократичної партії та Педро Нуну Сантос з головної опозиційної лівоцентристської Соціалістичної партії мали зустрітися на дебати в понеділок увечері.

Але оскільки більша частина країни залишилася без електроенергії, обидва лідери погодилися перенести свої дебати на пізніший термін.

У Лісабоні через відключення світла закрили метро, припинили працювати банкомати та світлофори, перервано телефонний та інтернет-трафік.

Позачергові вибори в Португалії відбудуться 18 травня. Дострокове голосування було призначено після того, як правоцентристський уряд меншості, очолюваний Монтенегру, минулого місяця втратив вотум довіри.