У Португалії відклали передвиборчі дебати через відключення електроенергії
Португальські політики скасували телевізійні передвиборчі дебати, заплановані на понеділок, 28 квітня, через масштабне відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомила газета Politico.
Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру з правоцентристської Соціал-демократичної партії та Педро Нуну Сантос з головної опозиційної лівоцентристської Соціалістичної партії мали зустрітися на дебати в понеділок увечері.
Але оскільки більша частина країни залишилася без електроенергії, обидва лідери погодилися перенести свої дебати на пізніший термін.
У Лісабоні через відключення світла закрили метро, припинили працювати банкомати та світлофори, перервано телефонний та інтернет-трафік.
Позачергові вибори в Португалії відбудуться 18 травня. Дострокове голосування було призначено після того, як правоцентристський уряд меншості, очолюваний Монтенегру, минулого місяця втратив вотум довіри.
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