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В посольстве США обеспокоены нападением на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 23:22
В посольстве США обеспокоены нападением на журналистов
Инцидент во время интервью в Укрэксимбанке (Скриншот видео программы Схемы/Youtube)

Посольство Соединенных Штатов в Украине заявило, что обеспокоено ситуацией, которая произошла в Укрэксимбанке во время интервью, которое журналисты программы "Схемы" брали у главы правления банка Евгения Мецгера. Об этом говорится в комментарии, который посольство передало ЕП.

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"Мы обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов Радио Свобода в Укрэксимбанке. Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследований или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий", – заявили в посольстве США в Украине.

  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.
  • Полиция открыла дело о нападении на журналистов.
  • Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Читайте также: Мецгер, "Схемы", off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Медведева
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Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер
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