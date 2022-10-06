UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Праге встретится европейский клуб для строительства нового порядка без России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 12:12
В Праге встретится европейский клуб для строительства нового порядка без России – Reuters - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Сегодня, 6 октября, в Праге должен состояться первый саммит Европейского политического сообщества. На нем должны подчеркнуть международную изоляцию России, передает Reuters слова европейского топ-дипломата.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Эта встреча — способ поиска нового порядка без России. Это не значит, что мы хотим навсегда исключить Россию, но у этой России, путинской России, нет места", – сказал он.

В Reuters предполагают, что на первом саммите также могут быть разногласия по вопросу, как ограничить цены на газ и энергетику.

Европейское политическое сообщество – предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном проект, в который должны войти 27 стран ЕС и 17 других европейских государств.

Присоединиться к сообществу приглашена и Украина, передает пресс-служба ЕС. Пока не было официальных сообщений об участии Киева, но, по данным государственного Укринформа, ожидается, что Украину представит премьер Денис Шмыгаль.

Подписание формальных итогов заседания Европейского политического сообщества не предполагается. На следующий день, 7 октября, в Праге запланирована неформальная встреча Евросовета ЕС.

Читайте также: Судьба Украины неразрывно связана с судьбой Европы, там решается наше будущее – Боррель 

Читайте также: "Вы – герои Европы. Слава Украине". Историческая речь Фон дер Ляйен в Страсбурге: 10 цитат

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС владимир путин эмманюэль макрон Денис Шмыгаль европейское политическое сообщество
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 