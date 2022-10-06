В Праге встретится европейский клуб для строительства нового порядка без России – Reuters

Сегодня, 6 октября, в Праге должен состояться первый саммит Европейского политического сообщества. На нем должны подчеркнуть международную изоляцию России, передает Reuters слова европейского топ-дипломата.

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"Эта встреча — способ поиска нового порядка без России. Это не значит, что мы хотим навсегда исключить Россию, но у этой России, путинской России, нет места", – сказал он.

В Reuters предполагают, что на первом саммите также могут быть разногласия по вопросу, как ограничить цены на газ и энергетику.

Европейское политическое сообщество – предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном проект, в который должны войти 27 стран ЕС и 17 других европейских государств.

Присоединиться к сообществу приглашена и Украина, передает пресс-служба ЕС. Пока не было официальных сообщений об участии Киева, но, по данным государственного Укринформа, ожидается, что Украину представит премьер Денис Шмыгаль.

Подписание формальных итогов заседания Европейского политического сообщества не предполагается. На следующий день, 7 октября, в Праге запланирована неформальная встреча Евросовета ЕС.

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5 октября глава Европарламента Роберта Метсола заявила: страны ЕС должны дать Украине танки Leopard II.

В этот же день ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ.

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Марко Сировой

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