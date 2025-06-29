В правящей коалиции ФРГ хотят запретить пророссийскую партию "Альтернатива для Германии"

Но партнеры социал-демократов, консерваторы, относятся к этой идее скептически

Руководительница АдН Алиса Вайдель (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Социал-демократическая партия Германии решила подготовить законопроект о запрете пророссийской партии Альтернатива для Германии. Об итогах съезда СДПГ сообщает общественное вещание Deutsche Welle.

Делегаты единогласно одобрили предложение руководства партии о создании федерально-земельной рабочей группы для сбора доказательств неконституционности ультраправой партии АдГ.

Если эта группа соберет достаточно материалов, то ходатайство о запрете политической силы будет передано в Федеральный конституционный суд "без промедления", передает медиа.

В резолюции, принятой на съезде СДПГ, отмечается, что "Альтернатива" является "явной правоэкстремистской партией", а доказательства ее неконституционности являются "убедительными". Поэтому социал-демократы на всех уровнях будут добиваться запуска процедуры запрета ультраправой силы в Федеральном конституционном суде.

В то же время, запрет "ни в коем случае не может заменить политическую дискуссию об идеях" радикальной партии, и поэтому рабочая группа СДПГ должна также разработать концепцию противодействия политике АдГ, чтобы вернуть "перешедших" к ней избирателей, говорится в резолюции съезда.

Однако старшие партнеры СДПГ по коалиции, блок ХДС/ХСС, относятся к инициативе своих партнеров скептически. Так, парламентский секретарь консерваторов Штеффен Бильгер заявил, что имеющейся информации недостаточно для запуска процедуры запрета АдГ, а также указал на "высокие юридические барьеры". Политик добавил, что детали этого будут обсуждаться внутри коалиции.

Также Бильгер призвал к политическим дебатам с представителями "Альтернативы".

"Как и СДПГ, мы хотим вернуть как можно больше из десяти миллионов избирателей АдГ в политический центр [к поддержке умеренных сил] путем решения конкретных проблем", – заявил он, подчеркнув, что "разочарование [избирателей] нельзя запретить".