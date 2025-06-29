У владній коаліції ФРН хочуть заборонити проросійську "Альтернативу для Німеччини"

Але партнери соціал-демократів, консерватори, скептичні до цієї ідеї

Керівниця АдН Аліс Вайдель (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Про результати з'їзду СДПН повідомляє суспільний мовник Deutsche Welle.

Делегати одноголосно схвалили пропозицію керівництва партії про створення федерально-земельної робочої групи для збору доказів неконституційності ультраправої партії АдН.

Якщо ця група збере достатньо матеріалів, то клопотання про заборону політсили передадуть до Федерального конституційного суду "без зволікання", передає медіа.

У резолюції, ухваленій на з'їзді СДПН, зазначається, що "Альтернатива" – це "явно правоекстремістська партія", а докази її неконституційності є "приголомшливими". Відтак, соціал-демократи на всіх рівнях домагатимуться запуску процедури заборони ультраправої сили у Федеральному конституційному суді.

Водночас заборона "в жодному разі не може замінити політичну дискусію про ідеї" радикальної партії, і тому робоча група СДПН має також розробити концепцію протидії політиці АдН, аби повернути виборців, що "пішли" до неї, йдеться у резолюції з'їзду.

Проте старші партнери СДПН по коаліції, блок ХДС/ХСС, дивляться зі скепсисом на ініціативу своїх партнерів. Так, парламентський секретар консерваторів Штеффен Більґер заявив, що отриманої на даний час інформації недостатньо, аби запустити процедуру заборони АдН, а також вказав на "високі юридичні бар'єри". Політик додав, що деталі цього обговорюватимуться всередині коаліції.

Також Більґер закликав до політичних дебатів з представниками "Альтернативи".

"Як і СДПН, ми хочемо повернути якомога більше з десяти мільйонів виборців АдН до політичного центру [до підтримки поміркованих сил] шляхом розв'язання конкретних проблем", – заявив він, акцентувавши, що "розчарування [виборців] не можна заборонити.