У Німеччині тимчасово припинили визнання АдН правоекстремістською організацією

BfV тимчасово утримується від визначення партії Альтернатива для Німеччини як правоекстремістської до ухвалення судового рішення

Лідерка АдН Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини (BfV) вирішило тимчасово утриматися від публічного визначення партії Альтернатива для Німеччини (АдН) як організації з правоекстремістським спрямуванням, поки не буде винесено судове рішення з цього питання. Про це пише Spiegel.

Речниця суду підтвердила, що BfV погодилося тимчасово припинити усі дії у правовому спорі з партією Альтернатива для Німеччини.

У зв'язку з поточним судовим процесом відомство відмовилося від коментарів щодо справи на публічному рівні, зазначають журналісти.

Мораторій, що було надано BfV, охоплює не лише публічні заяви, а й означає, що до остаточного рішення суду відомство не може вважати АдН підтвердженою екстремістською організацією. Однак спостереження за партією може тривати.