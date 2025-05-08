У Німеччині тимчасово припинили визнання АдН правоекстремістською організацією
Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини (BfV) вирішило тимчасово утриматися від публічного визначення партії Альтернатива для Німеччини (АдН) як організації з правоекстремістським спрямуванням, поки не буде винесено судове рішення з цього питання. Про це пише Spiegel.
Речниця суду підтвердила, що BfV погодилося тимчасово припинити усі дії у правовому спорі з партією Альтернатива для Німеччини.
У зв'язку з поточним судовим процесом відомство відмовилося від коментарів щодо справи на публічному рівні, зазначають журналісти.
Мораторій, що було надано BfV, охоплює не лише публічні заяви, а й означає, що до остаточного рішення суду відомство не може вважати АдН підтвердженою екстремістською організацією. Однак спостереження за партією може тривати.
- 12 січня 2025 року ультраправа АдН відмовилася засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті.
- 16 лютого лідерка німецьких ультраправих Аліс Вайдель заявила, що хоче "дуже добрих" відносин із Росією.
- Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.
- Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії. Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН. Партія подала до суду.