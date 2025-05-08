В Германии временно прекратили признание АдГ правоэкстремистской организацией

BfV временно воздерживается от определения партии Альтернатива для Германии как правоэкстремистской до принятия судебного решения

Лидер АдГ Алис Вайдель (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) решило временно воздержаться от публичного определения партии Альтернатива для Германии (АдГ) как организации с правоэкстремистским направлением, пока не будет вынесено судебное решение по этому вопросу. Об этом пишет Spiegel.

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Представитель суда подтвердила, что BfV согласилось временно прекратить все действия в правовом споре с партией Альтернатива для Германии.

В связи с текущим судебным процессом ведомство отказалось от комментариев по делу на публичном уровне, отмечают журналисты.

Мораторий, предоставленный BfV, охватывает не только публичные заявления, но и означает, что до окончательного решения суда ведомство не может считать АдГ подтвержденной экстремистской организацией. Однако наблюдение за партией может продолжаться.