В Германии временно прекратили признание АдГ правоэкстремистской организацией
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) решило временно воздержаться от публичного определения партии Альтернатива для Германии (АдГ) как организации с правоэкстремистским направлением, пока не будет вынесено судебное решение по этому вопросу. Об этом пишет Spiegel.
Представитель суда подтвердила, что BfV согласилось временно прекратить все действия в правовом споре с партией Альтернатива для Германии.
В связи с текущим судебным процессом ведомство отказалось от комментариев по делу на публичном уровне, отмечают журналисты.
Мораторий, предоставленный BfV, охватывает не только публичные заявления, но и означает, что до окончательного решения суда ведомство не может считать АдГ подтвержденной экстремистской организацией. Однако наблюдение за партией может продолжаться.
- 12 января 2025 года ультраправая АдГ отказалась осудить российскую агрессию в предвыборном манифесте.
- 16 февраля лидер немецких ультраправых Алис Вайдель заявила, что хочет "очень хороших" отношений с Россией.
- Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – консерваторы получили 24% поддержки.
- Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии. Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдГ. Партия подала в суд.