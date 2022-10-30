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В ПВК Вагнера на первый план вышло количество наемников, а не качество – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 11:36
В ПВК Вагнера на первый план вышло количество наемников, а не качество – разведка Британии - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

В частной военной компании Вагнера значительно ослабили правила отбора наемников, заявила в ежедневной сводке в воскресенье британская разведка. Теперь туда принимают заключенных даже с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит C.

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По мнению разведки Великобритании, это свидетельствует о новом подходе к формированию ЧВК, в котором во главу угла выходит количество, а не качество.

Ранее ЧВК Вагнера сохраняла относительно высокие требования к личному составу, набирая в основном бывших профессиональных военных.

Разведка указывает, что владелец ПИК Евгений Пригожин недавно говорил о намерении создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины, требующую значительных человеческих ресурсов.

Существует вероятность того, что набранные из заключенных наемники начнут использоваться именно на сооружении оборонительных сооружений.

  • Главное управление разведки Минобороны на прошлой неделе заявило, что к боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ПВК Вагнера.
Андрій Водяний
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чвк война британская разведка
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