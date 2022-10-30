В ПВК Вагнера на первый план вышло количество наемников, а не качество – разведка Британии

В частной военной компании Вагнера значительно ослабили правила отбора наемников, заявила в ежедневной сводке в воскресенье британская разведка. Теперь туда принимают заключенных даже с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит C.

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По мнению разведки Великобритании, это свидетельствует о новом подходе к формированию ЧВК, в котором во главу угла выходит количество, а не качество.

Ранее ЧВК Вагнера сохраняла относительно высокие требования к личному составу, набирая в основном бывших профессиональных военных.

Разведка указывает, что владелец ПИК Евгений Пригожин недавно говорил о намерении создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины, требующую значительных человеческих ресурсов.

Существует вероятность того, что набранные из заключенных наемники начнут использоваться именно на сооружении оборонительных сооружений.

Главное управление разведки Минобороны на прошлой неделе заявило, что к боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ПВК Вагнера.

Андрій Водяний

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