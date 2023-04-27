UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Раде не планируют ограничивать высшее образование для мужчин во время войны

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 13:55
В Раде не планируют ограничивать высшее образование для мужчин во время войны - Фото
Юлия Гришина (Фото: пресслужба Слуги народа)

В Верховной Раде не планируют вводить запрет на получение высшего образования для мужчин призывного возраста, никакой информации о таких инициативах в парламенте нет. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала глава профильного подкомитета Рады, депутат Юлия Гришина (Слуга народа).

По ее словам, пока нет никакой информации о таких инициативах.

"Пока это все слухи, которые распространяются по Telegram-каналам. Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами", – сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящее время такие законы о запретах не разрабатываются ни в комитете образования, ни в других комитетах.

По мнению депутата, запрет на получение высшего образования для мужчин "нелогичен" и такой закон не могут принять, поскольку он бы дискриминировал мужчин.

По Конституции на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, в том числе и право на получение образования.

  • 4 апреля 2023 года в Минобороны предостерегли украинцев по ИПСО России на тему повесток и мобилизации.
  • 18 апреля заместитель министра Анна Маляр опровергла фейк по поводу неправомерности Территориальных центров комплектования.

Читайте также: В Минобороны взялись за оптимизацию работы военкоматов

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война образование дезинформация мобилизация призыв Юлия Гришина
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 