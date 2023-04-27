В Раде не планируют ограничивать высшее образование для мужчин во время войны

В Верховной Раде не планируют вводить запрет на получение высшего образования для мужчин призывного возраста, никакой информации о таких инициативах в парламенте нет. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала глава профильного подкомитета Рады, депутат Юлия Гришина (Слуга народа).

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По ее словам, пока нет никакой информации о таких инициативах.

"Пока это все слухи, которые распространяются по Telegram-каналам. Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами", – сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящее время такие законы о запретах не разрабатываются ни в комитете образования, ни в других комитетах.

По мнению депутата, запрет на получение высшего образования для мужчин "нелогичен" и такой закон не могут принять, поскольку он бы дискриминировал мужчин.

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