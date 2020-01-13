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В Раде планируют вернуть делегацию Украины в ПАСЕ

В Раде планируют вернуть делегацию Украины в ПАСЕ - Фото
Парламентская Ассамблея Совета Европы (Фото - пресс-служба ПАСЕ)
13.01.2020, 12:54

По словам нардепа Гончаренко, решение могут принять уже на этой неделе

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Текст опубликован на сайте парламента.

Депутат из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что постановление будет рассмотрено на этой неделе. Сегодня, по его словам, решение должно быть утверждено на комитете по международным делам.

В пояснительной записке к проекту постановления целью возврата украинской делегации к работе в ПАСЕ называется недопущение сохранения в Европе ситуации, которая сложилась в результате агрессии России, доведение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины и недопущение использования трибуны ПАСЕ для для распространения "неправдивых нарративов" о ситуации в Украине.

В заявлении, которое прилагается к постановлению, делегации Украины в ПАСЕ поручается подать свои полномочия для утверждения в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Также в заявлении подчеркивается, что развязанная Россией вооруженная агрессия подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб авторитету организации и доверию к ней со стороны ее членов.

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верховная рада пасе
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