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Риск коррупции: комитет Рады против проектов Тимошенко и Бойко

Риск коррупции: комитет Рады против проектов Тимошенко и Бойко - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.11.2019, 14:33

Профильный комитет назвал 10 законопроектов не соответствующими антикоррупционному законодательству

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании вчера, 7 ноября, признал содержащими риск коррупции ряд законопроектов, поданных депутатами фракций ОПЗЖ и Батькивщина, а также группой внефракционных депутатов, сообщает информационное управление аппарата парламента.

Не соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства признаны пять законопроектов, поданных Вадимом Новинским и несколькими другими внефракционными нардепами: 1093, 1096, 1097, 1098, в которых идет речь о создании свободной экономической зоны "Донбасс", а также 1099, об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей.

Содержащими риск коррупции были признаны три законопроекта депутатов ОПЗЖ, среди которых лидеры партии Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Виктор Медведчук: 1211, о парламентской оппозиции; 1126, об обнародовании персонального состава коалиции фракций в Раде; 1123, о референдумах по народной инициативе.

Также среди содержащих риск коррупции оказались и два законопроекта Батькивщины, которые предлагала, среди других депутатов, лидер фракции Юлия Тимошенко: 2182, о всеукраинском референдуме, и 2133, о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности.

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верховная рада коррупция законопроект
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