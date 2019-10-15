В Раде требуют выступления начальника Генштаба

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Депутаты хотят заслушать в парламенте начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, чтобы он рассказал о разведении войск. Об этом шла речь сегодня на согласительном совете.

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что на часе вопросов к правительству заслушают министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра энергетики Алексея Оржеля. На предложение депутатов пригласить начальника Генштаба спикер заявил, что "мы не можем приглашать начальника Генштаба, когда у нас час вопросов к правительству".

Разумкову возразил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко: "Доведите, пожалуйста, до сведения президента, что должен прийти начальник Генштаба и рассказать о разведении войск. Потому что даже если в парламенте люди этого не понимают и на эфирах говорят разные вещи, то что говорить о людях, которые просто затурканы информацией с разных сторон".

Разумков переадресовал просьбу Бойко представителю президента Руслану Стефанчуку, чтобы, исходя из рабочего графика, начальник Генштаба пришел в парламент.

Сегодня парламент может принять реформу органов судейского управления и ввести ответственность депутатов за прогулы: повестка дня.

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