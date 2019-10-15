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Рада возвращается к законам после перерыва в 10 дней: повестка

Рада возвращается к законам после перерыва в 10 дней: повестка - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 09:50

Сегодня могут принять реформу органов судейского управления и ввести ответственность депутатов за прогулы

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть пять законопроектов во втором чтении и три в первом. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Пленарное заседание начнется в 12:30. Во втором чтении парламент может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:

1008об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. Вчера в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

1035-2отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.

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