Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раде выбрали главу группы по межпарламентским связям с США

В Раде выбрали главу группы по межпарламентским связям с США - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.09.2019, 21:15

В состав группы вошли свыше 180 народных депутатов

Депутатскую группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США возглавил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Заместителями Арахамии стали народный депутат от фракции СН Марьяна Заблоцкого и нардеп от Батькивщины Валентин Наливайченко. Секретарем назначен нардеп от фракции СН Святослав Юраш.

В межпарламентскую группу дружбы Украины и США вошли свыше 180 народных депутатов девятого созыва.

Отмечается, что среди задач народных депутатов - налаживание двусторонних отношений с Конгрессом США и вывод их на новый уровень.

Читайте также: У Зеленского объяснили, с какими месседжами президент едет в США

Напишите нам
верховная рада Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 