В Раде выбрали главу группы по межпарламентским связям с США

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутатскую группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США возглавил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Заместителями Арахамии стали народный депутат от фракции СН Марьяна Заблоцкого и нардеп от Батькивщины Валентин Наливайченко. Секретарем назначен нардеп от фракции СН Святослав Юраш.

В межпарламентскую группу дружбы Украины и США вошли свыше 180 народных депутатов девятого созыва.

Отмечается, что среди задач народных депутатов - налаживание двусторонних отношений с Конгрессом США и вывод их на новый уровень.

20 сентября Верховная Рада выбрала Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента.

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