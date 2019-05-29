В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент). Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ зарегистрирован под номером 10340.

Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее глава АП Андрей Богдан заявлял, что документ перед внесением в Раду вынесут на публичное обсуждение.

Пятый президент Петр Порошенко призывал Раду принять закон об импичменте еще 9 апреля - после первого тура проигранных им выборов.