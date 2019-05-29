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29.05.2019, 17:30

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент). Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ  зарегистрирован под номером 10340.

Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее глава АП Андрей Богдан заявлял, что документ перед внесением в Раду вынесут на публичное обсуждение.

Пятый президент Петр Порошенко призывал Раду принять закон об импичменте еще 9 апреля - после первого тура проигранных им выборов.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, импичмент
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