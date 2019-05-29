В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент). Об этом сообщается на сайте парламента.
Документ зарегистрирован под номером 10340.
Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.
Ранее глава АП Андрей Богдан заявлял, что документ перед внесением в Раду вынесут на публичное обсуждение.
Пятый президент Петр Порошенко призывал Раду принять закон об импичменте еще 9 апреля - после первого тура проигранных им выборов.