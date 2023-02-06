В Раде зарегистрированы законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

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Проектом закона 8419 предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 19 февраля 2023 сроком на 90 суток.

Проект закона 8420 предусматривает продление срока проведения общей мобилизации с 19 февраля 2023 года на 90 суток.

Военное положение и общая мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины.

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Вадим Ребрина

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