В Раде зарегистрированы законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации
06.02.2023, 08:58
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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Проектом закона 8419 предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 19 февраля 2023 сроком на 90 суток.
Проект закона 8420 предусматривает продление срока проведения общей мобилизации с 19 февраля 2023 года на 90 суток.
- Военное положение и общая мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины.
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