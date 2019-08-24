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В Раду и обратно: Найем заменит Рахманина на радио: видео

В Раду и обратно: Найем заменит Рахманина на радио: видео - Фото
Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.08.2019, 20:08

Нардеп Рады VIII созыва в прямом эфире согласился работать на радио НВ вместо ставшего депутатом ведущего

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва и бывший журналист Мустафа Найем согласился вести авторскую программу на Радио НВ. Об этом он договорился в прямом эфире Радио НВ с главным редактором Валерием Калнышем.

Калныш предложил Найему вести политическую программу на радио, поскольку осталась вакантной программа журналиста Сергея Рахманина, избранного в Верховную Раду от партии Голос (восьмой номер в списке).

"Мне это очень нравится. Давай на первый эфир пригласим Рахманина моим гостем", - ответил Найем на предложение. Калныш напомнил, что именно Найем был гостем в первом эфире Рахманина на Радио НВ.

Найем уточнил, что программа будет "не журналистским, а авторским проектом", но он будет стараться сохранять объективность.

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Сергей Рахманин Мустафа Найем
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