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В районе Марьинки, куда зашли кадыровцы, все атаки отбиты – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 07:49
В районе Марьинки, куда зашли кадыровцы, все атаки отбиты – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку. В районе Марьинки все атаки отбиты. Об этом говорится в сводке Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василевки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них два – по зенитно-ракетным комплексам.

Украинскими защитниками были уничтожены пять вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

  • На смену "Шторму-Z" под Марьинку вошел "Ахмат".
  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
Вадим Ребрина
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генштаб
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