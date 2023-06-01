В районе Марьинки, куда зашли кадыровцы, все атаки отбиты – Генштаб
Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку. В районе Марьинки все атаки отбиты. Об этом говорится в сводке Генштаба.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел.
На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василевки и Белой Горы.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них два – по зенитно-ракетным комплексам.
Украинскими защитниками были уничтожены пять вражеских разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
- На смену "Шторму-Z" под Марьинку вошел "Ахмат".
- Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
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