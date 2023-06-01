У районі Мар'їнки, куди зайшли кадирівці, всі атаки відбито – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. У районі Мар'їнки всі атаки відбито. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них два – по зенітно-ракетних комплексах.

Українськими захисниками було знищено п'ять ворожих розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

На зміну "Шторму-Z" під Мар'їнку зайшов "Ахмат".

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

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