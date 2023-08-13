В районе оккупированных Олешек ночью раздались взрывы – видео

Ночью 13 августа в район города Олешки Херсонской области, находящегося под временной российской оккупацией, раздались взрывы. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Спикер командования Владислав Назаров в своем канале заявил, что "за полночи уничтожены два склада БК [боекомплекта], также зафиксировано попадание со скопления оккупантов".

Других подробностей пока нет.

Замминистра обороны Анна Маляр накануне предостерегла от чрезмерного оптимизма по поводу операций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Она сказала, что военные в основном "работают контрбатарейно", чтобы беречь людей.

В конце июля сообщалось, что в Олешках уничтожили здание местного коллаборанта-гауляйтера.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.