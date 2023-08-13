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В районе оккупированных Олешек ночью раздались взрывы – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 08:22
В районе оккупированных Олешек ночью раздались взрывы – видео - Фото
Фото: ОК Юг

Ночью 13 августа в район города Олешки Херсонской области, находящегося под временной российской оккупацией, раздались взрывы. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.

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Спикер командования Владислав Назаров в своем канале заявил, что "за полночи уничтожены два склада БК [боекомплекта], также зафиксировано попадание со скопления оккупантов".

Других подробностей пока нет.

Замминистра обороны Анна Маляр накануне предостерегла от чрезмерного оптимизма по поводу операций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Она сказала, что военные в основном "работают контрбатарейно", чтобы беречь людей.

Андрей Водяный
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войнаХерсонская областьОлешки
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