В районе оккупированных Олешек ночью раздались взрывы – видео
13.08.2023, 08:22
Фото: ОК Юг
Ночью 13 августа в район города Олешки Херсонской области, находящегося под временной российской оккупацией, раздались взрывы. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.
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Спикер командования Владислав Назаров в своем канале заявил, что "за полночи уничтожены два склада БК [боекомплекта], также зафиксировано попадание со скопления оккупантов".
Других подробностей пока нет.
Замминистра обороны Анна Маляр накануне предостерегла от чрезмерного оптимизма по поводу операций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Она сказала, что военные в основном "работают контрбатарейно", чтобы беречь людей.
- В конце июля сообщалось, что в Олешках уничтожили здание местного коллаборанта-гауляйтера.
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