В районі окупованих Олешок уночі пролунали вибухи – відео
13.08.2023, 08:22
Фото: ОК Південь
Уночі 13 серпня в район міста Олешки Херсонської області, яке знаходиться під тимчасовою російською окупацією, пролунали вибухи. Про це повідомило оперативне командування "Південь" в Telegram.
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Речник командування Владислав Назаров у своєму каналі заявив, що "за пів ночі знищено два склади БК [боєкомплекту], також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів".
Інших подробиць поки що немає.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні застерегла від надмірного оптимізму з приводу операцій Збройних Сил України на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Вона сказала, що військові в основному "працюють контрбатарейно", щоб берегти людей.
- У кінці липня повідомлялось, що в Олешках знищили будинок місцевого колаборанта-гауляйтера.
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