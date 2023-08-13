В районі окупованих Олешок уночі пролунали вибухи – відео

Уночі 13 серпня в район міста Олешки Херсонської області, яке знаходиться під тимчасовою російською окупацією, пролунали вибухи. Про це повідомило оперативне командування "Південь" в Telegram.

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Речник командування Владислав Назаров у своєму каналі заявив, що "за пів ночі знищено два склади БК [боєкомплекту], також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів".

Інших подробиць поки що немає.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні застерегла від надмірного оптимізму з приводу операцій Збройних Сил України на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Вона сказала, що військові в основному "працюють контрбатарейно", щоб берегти людей.

У кінці липня повідомлялось, що в Олешках знищили будинок місцевого колаборанта-гауляйтера.

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