В разведке рассказали о проблемах российских оккупантов на Донбассе с беспилотниками

В ГУР Минобороны отметили резкое снижение качества российских БПЛА

Военная разведка Украины имеет доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении российской армии. Об этом в эфире телепередачи "PRO Войско" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

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Он отметил, что беспилотную авиацию оккупанты используют с первых дней российско-украинской войны. В бригадах и полках боевиков есть отдельные группы БПЛА.

Вместе с тем, по словам Скибицкого, наблюдается резкое снижение качества российских беспилотников. Он связывает это с действием санкций против РФ. Если ранее на БПЛА оккупантов было много элементов западного производства, то сейчас они пытаются заменять их российскими деталями, но их качество значительно ниже.

Процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился, сообщили в разведке.

Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые получили популярность в СМИ и соцсетях с возобновлением войны в Нагорном Карабахе, где их успешно применяет Азербайджан.

Вадим Ребрина

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