В рейтинге доверия к политикам лидирует Зеленский, на последнем месте Медведчук – Рейтинг

Президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге доверия украинцев к политикам, но у всех вошедших в него суммарный рейтинг отрицательный. Об этом говорят данные опроса, опубликованные социологической группой Рейтинг.

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На начало апреля рейтинг доверия выглядит так (в скобках – рейтинг на конец марта):

– Владимир Зеленский: 46% доверяют, 52% не доверяют (46% – 54%);

– Дмитрий Разумков: 32% доверяют, 35% не доверяют, 29% не слышали о нем (31% – 36% – 29%);

– Юлия Тимошенко: 30% доверяют, 68% не доверяют (29% – 69%);

– Петр Порошенко: 24% доверяют, 74% не доверяют (23% – 75%);

– Юрий Бойко: 24% доверяют, 59% не доверяют, 14% не слышали о нем (23% – 58%);

– Денис Шмыгаль: 17% доверяют, 50% не доверяют, 28% не слышали о нем (16% – 51% – 27%);

– Виктор Медведчук: 16% доверяют, 71% не доверяют, 11% не слышали о нем (15% – 74% – 9%).

Опрос проводился 6-7 апреля 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 2500 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типам поселения, ошибка не более 2%.

Заказчик опроса не указан, LIGA.net обратилась к Рейтингу за этой информацией.

В президентском рейтинге Зеленский также сохраняет первое место, за ним – Порошенко, Тимошенко и Бойко.

В рейтинге партий Слуга народа незначительно увеличила отрыв от соперников.

Денис Юдин

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