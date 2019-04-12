В РФ назначили техэкспертизы артиллерии "Бердянска" и "Никополя"

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

В России следователи назначили две технические экспертизы по проверке возможностей работы артиллерии на захваченных украинских катерах "Бердянск" и "Никополь". Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды защитников украинских моряков, передает Укринформ.

"Можно сказать, что у нас начался новый цикл следственных действий. В отношении военнопленных украинских моряков предназначены два технических экспертизы, проверят возможности работы артиллерии на катерах "Бердянск" и "Никополь". Трудно, на самом деле, сказать, как это может повлиять на обвинения, выдвинутые следствием", - сказал Полозов.

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Он также уточнил, что ранее следствием было назначено девять экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. С учетом двух новых экспертиз общее их количество достигло 11.

17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы состоятся судебные заседания по продлению сроков содержания под стражей 24 украинских военнопленных.

10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила , что все организационные вопросы поездки родственников военнопленных моряков для посещения "судебных заседаний" в Москве уже решены.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.

9 апреля сообщалось, что российский правозащитный центр Мемориал признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных пограничниками РФ в Керченском проливе.