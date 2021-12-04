В РФ не хотят, чтобы Украина была в НАТО. В Белом доме ответили: решать не России
В Белом доме ответили на заявление президента России Владимира Путина о желании РФ получить "юридические гарантии" того, что Украина не войдет в НАТО. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря заявила, что решать не России.
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Журналисты напомнили Псаки, что в России не хотят, чтобы Украина стала членом Альянса, и спросили, есть ли какая-то "гибкость" у Белого дома в этом вопросе, и готовы ли Штаты сдвинуться с места по этому поводу.
"Ну, страны-члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия. И таким всегда был этот процесс, и так он и будет развиваться", – сказала Псаки.
Она также заявила, что важно помнить, откуда исходит провокация в данный момент. "Это не США и это не Украина", – сказала спикер Белого дома.
Комментируя скопление российских войск у границ Украины, Псаки отметила, что Путин способен действовать в короткие сроки, потому, если он решится на вторжение, "нужно быть подготовленными".
Говоря об инструментах для противодействия агрессии РФ, Псаки не исключила новые экономические санкции в координации с европейскими партнерами.
"Эти консультации продолжаются. И мы просто хотим быть готовы", – сказала спикер Белого дома.
- 1 декабря 2021-го Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг ответил: лишь Украина и 30 стран-членов НАТО должны решать, когда Украина будет готова вступить в Альянс, а у России нет права вето в этом вопросе и нет права контролировать своих соседей.
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