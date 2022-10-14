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В РФ непростая ситуация, там минимум четыре армии, не подчиняющихся друг другу – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 12:26
В РФ непростая ситуация, там минимум четыре армии, не подчиняющихся друг другу – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: Алексей Данилов/Facebook)

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия "главы" Чечни Рамзана Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу. Об этом сказал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов в интервью НВ.

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"В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что у Кадырова есть своя собственная армия, не подчиняющаяся армии, условно, Шойгу. У Евгения Пригожина, который считается владельцем ЧВК "Вагнера", тоже есть своя собственная армия. Своя армия есть и у руководителя Росгвардии Виктора Золотова. И есть российская армия, которая подконтрольна непосредственно Шойгу.

"Вот эти четыре армии между собой рано или поздно начнут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", – заявил секретарь СНБО.

  • 2 октября в Институте изучения война заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство российского диктатора Владимира Путина.
  • По данным Генштаба, армия РФ решила переместить в зону боевых действий подразделения Росгвардии из Сирии и Сибири.
  • 6 октября зарубежные медиа писали, что ЧВК Вагнера активизировала вербовку наемников за пределами России из-за тяжелых потерь в Украине. 
Оксана Житнюк
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Алексей Данилов война Рамзан Кадыров сергей шойгу евгений пригожин
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