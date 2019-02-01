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01.02.2019, 19:19

В РФ пленному моряку хотят провести психиатрическую экспертизу

В РФ пленному моряку хотят провести психиатрическую экспертизу - Фото
Фото: ЕРА

В течение двух ближайших недель ожидаются процессуальные действия в отношении украинского моряка

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Российские оккупанты назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы захваченному в плен украинскому моряку, капитану 2-го ранга Денису Гриценко. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Николай Полозов.

Полозов рассказал, что сегодня состоялась встреча с Гриценко.

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Адвокат рассказал украинцу о дебатах в ПАСЕ по вопросу эскалации напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

"Он (Гриценко, - ред.) живо интересовался этим, был доволен итогом. Гриценко также спрашивал, как дела у других украинских моряков, переживал за состояние раненых", - отметил Полозов.

Он также уточнил, что в течение двух ближайших недель ожидаются процессуальные действия в отношении Гриценко.

По информации адвоката, идет подготовка к психолого-психиатрической экспертизе.

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Теги: моряк, азовское море, экспертиза, психиатрия
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