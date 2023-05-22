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В РФ пригрозили США из-за возможных ударов Украины по Крыму. В Офисе президента ответили

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 12:06
В РФ пригрозили США из-за возможных ударов Украины по Крыму. В Офисе президента ответили - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет рассматривать удары Украины по временно оккупированному Крыму как нападение на территорию РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил ему, что освобождение Крыма любыми средствами — единственный способ остановить российскую агрессию и "вернуть мир к международному праву".

21 мая в интервью CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: "Мы сказали, что не позволим Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по России. И мы считаем, что Крым — это Украина", — сказал он.

После этого последовало распространенное российскими пропагандистами заявление посла РФ, в котором он сказал, что "удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации". "Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России", – сказал Антонов.

Крым – бесспорная и неотъемлемая часть Украины, напомнил россиянину Подоляк.

"Освобождение Крыма любой военной силой и средствами — единственный рациональный способ остановить российскую агрессию и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность и необходимость для Украины сегодня..." – написал советник главы ОП.

  • 20 мая Салливан заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают нападения на территорию России. Это также касается поддержки предоставления Украине истребителей F-16.

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Вадим Ребрина
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Крыммихаил подолякДжейк Салливан
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