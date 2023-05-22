У РФ пригрозили США через можливі удари України по Криму. В Офісі президента відповіли

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що Москва розглядатиме удари України по тимчасово окупованому Криму як напад на територію РФ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому, що звільнення Криму будь-якими засобами – єдиний спосіб зупинити російську агресію та "повернути світ до міжнародного права".

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21 травня в інтерв'ю CNN помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив: "Ми сказали, що не дозволимо Україні використовувати зброю американського виробництва для завдання ударів по Росії. І ми вважаємо, що Крим — це Україна", — сказав він.

Після цього була поширена російськими пропагандистами заява посла РФ, в якій він сказав, що "удари по цій території розглядаються нами як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації". "Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", – сказав Антонов.

Крим – безперечна та невід'ємна частина України, нагадав росіянину Подоляк.

"Звільнення Криму будь-якою військовою силою та засобами — єдиний раціональний спосіб зупинити російську агресію та повернути світ до міжнародного права. Це прямий обов'язок та необхідність для України сьогодні..." – написав радник голови ОП.

20 травня Салліван заявив, що Сполучені Штати не підтримують напади на територію Росії. Це також стосується підтримки надання Україні винищувачів F-16.

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