Данилов: В России уже есть свои "Володи Парасюки". Их действия – вопрос времени

У России уже есть свои "Володи Парасюки", которые готовы свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина, и их активные действия являются вопросом времени. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ZAXID.NET.

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Данилов выразил уверенность в развале России и заявил, что этот процесс уже сдвинулся с мертвой точки.

Комментируя опасения некоторых западных политиков, что РФ развалится, секретарь СНБО сказал, что процесс запущен, и в мире нет сил, которые могли бы это остановить. В то же время, по его мнению, миру нужно думать и прилагать максимальные усилия, чтобы избежать распространения ядерного оружия после развала РФ.

Данилов напомнил, как во время Революции достоинства в 2013-2014 годах "долго варили воду", вели какие-то переговоры с тогдашними властями, а затем на сцену Майдана вышел Владимир Парасюк, которого тогда "знать никто не знал", и произнес речь, после которой началась решающая фаза событий революции.

"Такие "Володи Парасюки" уже на России есть. Вопрос времени, где и когда они начнут движение", – считает Данилов.

СПРАВКА. Владимир Парасюк активно участвовал в Революции достоинства и произнес историческую речь со сцены Майдана 21 февраля 2014-го. Тогдашняя оппозиционная тройка – Виталий Кличко и Владимир Парасюк активно участвовал в Революции достоинства и произнес историческую речь со сцены Майдана 21 февраля 2014-го. Тогдашняя оппозиционная тройка – Арсений Яценюк Олег Тягнибок – пришли на Майдан отчитаться о результатах переговоров с тогда еще президентом Виктором Януковичем . Парасюк вышел на сцену и заявил, что если политики до 10:00 22 февраля не выступят с заявлением, чтобы Янукович шел в отставку, активисты Майдана пойдут на штурм с оружием. В это время по Майдану уже проносили гробы с первыми погибшими, которых позднее назвали Небесной сотней.

В ГУР считают, что произошедшие 2 марта "Брянские беспорядки" – это еще не гражданская война, но начало освобождения РФ от режима.

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Оксана Житнюк

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