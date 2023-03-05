UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: В России уже есть свои "Володи Парасюки". Их действия – вопрос времени

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 00:13
Данилов: В России уже есть свои
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

У России уже есть свои "Володи Парасюки", которые готовы свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина, и их активные действия являются вопросом времени. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ZAXID.NET.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов выразил уверенность в развале России и заявил, что этот процесс уже сдвинулся с мертвой точки.

Комментируя опасения некоторых западных политиков, что РФ развалится, секретарь СНБО сказал, что процесс запущен, и в мире нет сил, которые могли бы это остановить. В то же время, по его мнению, миру нужно думать и прилагать максимальные усилия, чтобы избежать распространения ядерного оружия после развала РФ.

Данилов напомнил, как во время Революции достоинства в 2013-2014 годах "долго варили воду", вели какие-то переговоры с тогдашними властями, а затем на сцену Майдана вышел Владимир Парасюк, которого тогда "знать никто не знал", и произнес речь, после которой началась решающая фаза событий революции.

"Такие "Володи Парасюки" уже на России есть. Вопрос времени, где и когда они начнут движение", – считает Данилов.

СПРАВКА. Владимир Парасюк активно участвовал в Революции достоинства и произнес историческую речь со сцены Майдана 21 февраля 2014-го. Тогдашняя оппозиционная тройка – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – пришли на Майдан отчитаться о результатах переговоров с тогда еще президентом Виктором Януковичем. Парасюк вышел на сцену и заявил, что если политики до 10:00 22 февраля не выступят с заявлением, чтобы Янукович шел в отставку, активисты Майдана пойдут на штурм с оружием. В это время по Майдану уже проносили гробы с первыми погибшими, которых позднее назвали Небесной сотней.

Читайте также: Данилов напомнил Путину о "военторгах" в Крыму – теперь они активно заработают в России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Парасюк война развал россии Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 