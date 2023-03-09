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В РФ заявили, что сегодняшний удар по Украине был "возмездием" за "атаку ДРГ" под Брянском

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 13:58
В РФ заявили, что сегодняшний удар по Украине был
Сергей Шойгу (скриншот)

Минобороны страны-террориста России заявило, что сегодняшний массированный ракетный удар по Украине был нанесен в качестве "возмездия" за "атаку украинской ДРГ" в Брянской области, причастность к которой Украина отрицает, и за которую публично взяли на себя ответственность российские граждане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар возмездия", – говорится в сообщении военного ведомства страны-агрессора.

  • 2 марта в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.
  • "Русский добровольческий корпус" заявил: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и т.д. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский Добровольческий Корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".
  • В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

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Вадим Ребрина
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ракетный удар брянск
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