В РФ заявили, что сегодняшний удар по Украине был "возмездием" за "атаку ДРГ" под Брянском

Минобороны страны-террориста России заявило, что сегодняшний массированный ракетный удар по Украине был нанесен в качестве "возмездия" за "атаку украинской ДРГ" в Брянской области, причастность к которой Украина отрицает, и за которую публично взяли на себя ответственность российские граждане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар возмездия", – говорится в сообщении военного ведомства страны-агрессора.

2 марта в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.

"Русский добровольческий корпус" заявил: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и т.д. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский Добровольческий Корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

Читайте также: Кто такие Российский добровольческий корпус: что известно

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.