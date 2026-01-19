В России дефицит авиапарка, Кремль вынужден снимать с консервации советские самолеты – разведка

Россия уже достала из консервации 10 самолетов, до 2027 планирует запустить в эксплуатацию еще два

Российский самолет (Фото: szru.gov.ua)

Россия возвращает в эксплуатацию старые самолеты, потому что у нее сокращается современный авиапарк, а возможностей для полноценного его обновления у Кремля нет. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

По имеющимся данным, россияне в 2026-2027 годах планируют массово вводить в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства. Большинству среди них более 30 лет.

В рамках этой программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов. Речь идет о Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. До 2027 года планируют передать еще два восстановленных Ту-204 несмотря на то, что они "морально и технически" устарели.

Параллельно с этим российские авиакомпании вынуждены расконсервировать иностранные самолеты. Компания "Россия" увеличивает парк Boeing 747, доставшиеся ей после банкротства Трансаэро.

"Лайнеры, которым более 20 лет, возвращают к полетам после многолетнего хранения, в частности из-за недостатка альтернативной техники", – отметили во внешней разведке.

По состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших гражданских авиакомпаний РФ было 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. Из них 67% – это борта иностранного производства, обслуживание которых осложнено санкциями и дефицитом запчастей, говорят в СВР.

В грузовой авиации кризис также ощутим: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м.