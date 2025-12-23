Служба безопасности Украины поразила морской самолет-разведчик россиян Ил-38Н перед тем, как взорвать подводную лодку в Новороссийске. Детали подготовки к операции раскрыли в СБУ.

По данным службы, одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, что мог помешать поражению вражеской субмарины.

Модернизированный самолет был поражен на авиабазе Ейск силами 13-го управления департамента военной контрразведки СБУ. Для этого использовали современный дрон с боевой частью надземного подрыва, которая оснащена 2000 поражающих элементов, направленных вниз.

"Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель", – отметили в СБУ.

Этот самолет предназначен для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Он противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость воздушного судна около $24 млн.

В СБУ отметили, что в Черном море у россиян был только один самолет этого класса, способный обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby". Вывод самолета из строя обеспечил успех основной части операции – подрыв субмарины класса "Варшавянка".

"Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, существенно отличающийся от внутренних отчетов и публичных заявлений Минобороны РФ", – отметили в СБУ.