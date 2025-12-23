Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник росіян Іл-38Н перед тим, як підірвати підводний човен у Новоросійську. Деталі підготовки до операції розкрили в СБУ.

За даними служби, одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, що міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

Модернізований літак був уражений на авіабазі Єйськ силами 13-го управління департаменту військової контррозвідки СБУ. Для цього використали сучасний дрон з бойовою частиною надземного підриву, оснащену 2000 елементами ураження, спрямованими донизу.

"Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун", – наголосили в СБУ.

Цей літак призначений для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і для торпедних ударів. Він протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість повітряного судна близько $24 млн.

У СБУ зазначили, що в Чорному морі росіяни мали лише один літак цього класу, здатний виявити підводний дрон "Sub Sea Baby". Виведення літака з ладу забезпечило успіх основної частини операції – підрив субмарини класу "Варшавянка".

"Оприлюднені кадри успішної атаки на російський літак наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об’єктів, що суттєво відрізняється від внутрішніх звітів і публічних заяв Міноборони РФ", – зазначили в СБУ.