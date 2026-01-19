У Росії дефіцит авіапарку, Кремль змушений знімати з консервації радянські літаки – розвідка

Росія вже дістала з консервації 10 літаків, до 2027 планує запустити в експлуатацію ще два

Російський літак (Фото: szru.gov.ua)

Росія повертає до експлуатації старі літаки, бо в неї скорочується сучасний авіапарк, а можливостей для повноцінного його оновлення Кремль не має. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За наявними даними, росіяни у 2026-2027 роках планують масово вводити в експлуатацію законсервовані літаки радянського й іноземного виробництва. Більшості серед них понад 30 років.

У межах цієї програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих літаків. Ідеться про Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. До 2027 року планують передати ще два відновлені Ту-204 попри те, що вони "морально й технічно" застаріли.

Паралельно з цим російські авіакомпанії змушені розконсервовувати іноземні літаки. Компанія "Росія" збільшує парк Boeing 747, які їй дісталися після банкрутства Трансаеро.

"Лайнери, яким понад 20 років, повертають до польотів після багаторічного зберігання, зокрема через нестачу альтернативної техніки", – зазначили у зовнішній розвідці.

Станом на жовтень 2025 року в парку найбільших цивільних авіакомпаній РФ було 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. З них 67% – це борти іноземного виробництва, обслуговування яких ускладнене санкціями та дефіцитом запчастин, кажуть у СЗР.

У вантажній авіації криза також відчутна: вантажообіг повітряного транспорту впав з 9,2 млрд тоннокілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му.