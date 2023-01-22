UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России думают, что военная угроза продлится много лет после войны в Украине – союзники

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 08:56
В России думают, что военная угроза продлится много лет после войны в Украине – союзники - Фото
Сергей Шойгу (Скриншот видео)

Российское военное руководство думает, что военная угроза сохранится еще много лет после завершения войны против Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 22 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В разведке британского Минобороны напомнили, что 17 января министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть реализованы в период с 2023 по 2026 год.

Речь идет об увеличении штата до 1,5 миллиона человек – рост на 11% по сравнению с ранее заявленным расширением до 1,35 миллиона.

Как отмечается, Шойгу также объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов – частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый армейский корпус будет создан в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине", – считают в британской разведке.

В то же время подчеркивается, что России, скорее всего, будет трудно набрать запланированный личный состав в свои вооруженные силы и обеспечить армию вооружением.

Читайте также: Британия: Россия может пригнать в Украину танки "Армата" для пропаганды — фото со спутника

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сергей шойгу британская разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 