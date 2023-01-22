В России думают, что военная угроза продлится много лет после войны в Украине – союзники

Российское военное руководство думает, что военная угроза сохранится еще много лет после завершения войны против Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 22 января.

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В разведке британского Минобороны напомнили, что 17 января министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть реализованы в период с 2023 по 2026 год.

Речь идет об увеличении штата до 1,5 миллиона человек – рост на 11% по сравнению с ранее заявленным расширением до 1,35 миллиона.

Как отмечается, Шойгу также объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов – частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый армейский корпус будет создан в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине", – считают в британской разведке.

В то же время подчеркивается, что России, скорее всего, будет трудно набрать запланированный личный состав в свои вооруженные силы и обеспечить армию вооружением.

21 января британская разведка сообщала, что против Украины воюют 50 000 наемников ЧВК Вагнера – эта организация стала ключевым компонентном для России в войне.

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Наталія Медведєва

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