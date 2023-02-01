В России есть люди, которые публично называют Путина иностранным агентом – ГУР

В России есть люди, которые давно и публично называют российского диктатора Владимира Путина иностранным агентом, потому что большего вреда РФ, чем его действия, мало кто принес. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

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"В России есть люди, которые давно публично называют Путина иностранным агентом. И если посмотреть на последний год глазами русского патриота, то большего вреда России и ее интересам за пределами самой так называемой Российской Федерации, чем Путин за последнее время, в общем-то мало кто принес", – сказал Юсов.

Он отметил, что победа на президентских выборах Чехии экс-генерала НАТО Петра Павела, решения Европарламента, усиление НАТО по всему периметру, вступление новых стран в Альянс – это все результат агрессивной политики Путина и его кровавой войны против Украины.

"Роль и место России в современном мире и ее геополитическое место – оно скукоживается. А перспективы самой Российской Федерации, я уже не говорю о режиме Путина – они все туманней и туманней. И это все заслуга диктатора и его преступных решений, и тех, кто либо промолчал, либо способствовал", – сказал представитель ГУР.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, режим Путина разрушается каждый день.

Начальник ГУР предположил, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в своей среде.

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Наталія Медведєва

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