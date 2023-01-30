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Буданов: Россия учится и принимает новые решения. Но режим Путина разрушается каждый день

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 09:34
Буданов: Россия учится и принимает новые решения. Но режим Путина разрушается каждый день - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне приспосабливаются к войне против Украины и принимают новые решения, однако режим диктатора Владимира Путина разрушается с каждым днем. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Wiadomosci.

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По его словам, нельзя воспринимать войну как что-то статичное или замороженное, а противник меняется и приспосабливается к ситуации. Он отметил, что россияне принимают и внедряют новые решения — тактические и оперативные. 

"Мы, украинцы, помогли миру развеять легенды о непобедимой армии России. Во времена королевы Елизаветы I англичане разбили на море испанский флот, Непобедимую Армаду. Точно так же мы победим "великую и непобедимую" армию России", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что ГУР активно анализирует РФ, изучая ее армию, логистику, производство, а также исследует общественные и региональные настроения, социальную динамику и экономические показатели.

"Могу сказать, что мы понимаем проблемы и ментальные вызовы военно-политического руководства РФ. Мы также видим существенные изменения внутри самой России. Введение санкций и прибытие домой тысяч черных мешков с телами убитых россиян — все это работает, потому что каждый день постепенно разрушает путинский режим, подтачивает его", — подчеркнул генерал.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко
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армия России война владимир путин разведка Кирилл Буданов
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