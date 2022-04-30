В России начали включать жителей временно оккупированных территорий в списки "террористов"

В "перечень экстремистов и террористов", который составляет российская служба по финансовому мониторигу, начали включать граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Current Time.

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Вчера в списке Росфинмониторинга появились имена четырех граждан Украины, проживающих в Мелитополе, причем их имена включены в раздел "Национальная часть", отмечает российский телеграм-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов".

В числе этих четырех – председатель Федерации кунг-фу Мариуполя и бывший пограничник Андрей Голубев.

7 апреля сайт РИА Мелитополь сообщил, что Голубев был 6 апреля похищен оккупантами из его собственной квартиры.

Помимо Голубева, в перечень также включены уроженцы Мелитополя Александр Жуков, Игорь Горлов и Владимир Зуев, уроженец Запорожья Юрий Петров и Азиз Амедиев из Геническа.

В списки Росфинмониторинга вносятся подозреваемые и обвиняемые в "экстремизме" и "терроризме" для блокировки их финансовых активов в РФ.

11 марта 2022 года оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Через 5 дней его освободили в обмен на нескольких российских военнопленных.

12 апреля сообщалось, что оккупанты массово задерживают в Мелитополе предпринимателей, которых отпускают после выплаты "компенсации".

23 апреля в Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.

Сергей Бережной

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