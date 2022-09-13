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В России объявили досрочный выпуск курсантов из-за дефицита офицеров на войне – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 18:47
В России объявили досрочный выпуск курсантов из-за дефицита офицеров на войне – Генштаб - Фото
Российские курсанты (Иллюстративное фото - ЕРА)

В России из-за кадрового голода в рядах оккупантов объявили досрочный выпуск курсантов в некоторых военных училищах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом.

"По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов пятого курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Генштаб объясняет, что дефицит командиров тактического уровня в армии РФ обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Также продолжается падение уровня морально-психологического состояния личного состава.

В Генштабе сообщают, что среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение и избежать участия в боевых действиях. При этом значительная часть военнослужащих РФ не возвращается в воинские части по окончанию отпуска.

  • Ранее Генштаб сообщал, что российские частные военные компании несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из них – более 40% убитых и раненных.
  • По данным Генштаба, с 24 февраля по 12 сентября потери армии РФ составили около 53 300 человек убитыми.
  • В Минобороны сообщают, что армия РФ испытывает кадровой голод, потому пытается вовлечь добровольцев, предлагая им краткосрочные контракты и социальные льготы. 

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Оксана Житнюк
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