В России осквернили могилы оккупантов, воевавших против Украины: фото

В городе Борзя Забайкальского края России неизвестные осквернили могилы оккупантов, которые принимали участие в войне против Украины. Об этом сообщает местное издание "Забайкальский рабочий" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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Российские силовики открыли уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".

Издание 7x7 Горизонтальная Россия пишет, что неизвестные вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской. Издание опубликовало фото осквернения.

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Вадим Ребрина

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