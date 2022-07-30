В России осквернили могилы оккупантов, воевавших против Украины: фото
30.07.2022, 21:33
Фото: t.me/horizontal_russia
В городе Борзя Забайкальского края России неизвестные осквернили могилы оккупантов, которые принимали участие в войне против Украины. Об этом сообщает местное издание "Забайкальский рабочий" со ссылкой на Следственный комитет РФ.
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Российские силовики открыли уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".
Издание 7x7 Горизонтальная Россия пишет, что неизвестные вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской. Издание опубликовало фото осквернения.
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