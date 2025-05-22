В России продолжают выключать мобильный интернет из-за атаки дронов

По меньшей мере шесть областей РФ ограничили пользователям доступ к мобильному интернету

Иллюстративное фото: Besplatka

В результате атаки беспилотников, которая продолжается в России уже вторые сутки, по меньшей мере шесть российских регионов отключили мобильный интернет. Известно об отключениях в Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Московской областях.

Первым о решении отключить мобильный интернет еще 21 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он заявил, что решение принималось военными из соображений безопасности. По его словам, в ночь на 21 мая над Россией якобы было сбито 127 БпЛА и атака продолжалась.

Артамонов добавил, что доступ к стационарному интернету и подключение по Wi-Fi работает.

После аналогичные заявления сделали власти Тульской и Владимирской областей, а 22 мая к ним добавились Орловская и Воронежская области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил, что отключения могут происходить и дальше во время объявления воздушной опасности.

Власти Московской области официально об отключении мобильного интернета не сообщали, но на сбой в работе нескольких российских операторов мобильной связи массово жаловались российские пользователи в соцсетях.