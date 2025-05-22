У Росії продовжують вимикати мобільний інтернет через атаку дронів

Наразі щонайменше шість областей РФ обмежили користувачам доступ до мобільного інтернету

Ілюстративне фото: Besplatka

Внаслідок атаки безпілотників, яка триває у Росії вже другу добу, щонайменше шість російських регіонів вимкнули мобільний інтернет. Відомо про відключення в Орловській, Воронезькій, Липецькій, Тульській, Володимирській та Московській областях.

Першим про рішення вимкнути мобільний інтернет ще 21 травня повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Він заявив, що рішення ухвалювали військові з міркувань безпеки. За його словами, у ніч проти 21 травня над Росією начебто було збито 127 БпЛА і атака тривала.

Артамонов додав, що доступ до стаціонарного інтернету та підключення через Wi-Fi працює.

Після аналогічні заяви зробила влада Тульської і Володимирської областей, а 22 травня до них додалися Орловська та Воронезька області.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв попередив, що вимикання можуть ставатися і надалі під час оголошення повітряної небезпеки.

Влада Московської області офіційно про вимикання мобільного інтернету не повідомляла, але на збій у роботі декількох російських операторів мобільного зв'язку масово скаржилися російські користувачі у соцмережах.