В России сменили очередного командующего в армии. Им стал руководивший захватом Мариуполя
В России сменили командующего центральным военным округом. Вместо генерал-полковника Александра Лапина им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.
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По данным российской стороны, Мордвичев был ранен в боях за Мариуполь.
Пропагандисты сообщают, что 47-летний генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил подразделениями оккупантов в боях за Мариуполь. СБУ сообщила ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его "самым лучшим командующим".
Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января 59-летний Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск ВС РФ.
- 11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
- Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
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