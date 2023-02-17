В России сменили очередного командующего в армии. Им стал руководивший захватом Мариуполя

В России сменили командующего центральным военным округом. Вместо генерал-полковника Александра Лапина им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным российской стороны, Мордвичев был ранен в боях за Мариуполь.

Пропагандисты сообщают, что 47-летний генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил подразделениями оккупантов в боях за Мариуполь. СБУ сообщила ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его "самым лучшим командующим".

Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января 59-летний Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск ВС РФ.

11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

Читайте также: Кирби: Путин меняет генералов, как я меняю носки. У России те же проблемы, что и год назад

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.