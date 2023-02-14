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Кирби: Путин меняет генералов, как я меняю носки. У России те же проблемы, что и год назад

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 06:51
Кирби: Путин меняет генералов, как я меняю носки. У России те же проблемы, что и год назад - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Через год после полномасштабного вторжения в Украину Россия не избавилась от проблем, которые были в начале. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Кирби подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не принимает хороших решений – в первую очередь он не должен был вторгаться в Украину.

"Ясно, что ни он, ни его военные не принимали разумных решений в отношении их действий на поле боя", – сказал представитель Белого дома.

По его словам, российские войска все еще страдают от некоторых из тех же проблем, что и год назад: логистика, обеспечение, интеграция совместных огней, личный состав, сплоченность подразделений.

"Я мог бы продолжать и продолжать… И это подтверждается тем, что он, знаете ли, продолжает менять генералов, как я меняю носки. Так что, я имею в виду, он… он все еще борется", – сказал Кирби.

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Наталія Медведєва
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война владимир путин джон кирби
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