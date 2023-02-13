Залужный о своем видении победы: Создание таких условий, чтобы РФ больше никогда не напала
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заседания в формате "Рамштайн" созвонился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. Залужный поделился с Каволи своим видением будущей победы Украины в войне.
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"Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий. Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником", – сообщил Залужный.
Он подчеркнул, что победа Украины будет означать не только освобождение территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на Украину.
Главком ВСУ и Каволи также обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки подразделений Сил обороны на территории стран-партнеров.
- Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии.
- По словам Столтенберга, боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО.
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