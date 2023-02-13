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Залужный о своем видении победы: Создание таких условий, чтобы РФ больше никогда не напала

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 19:21
Залужный о своем видении победы: Создание таких условий, чтобы РФ больше никогда не напала - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заседания в формате "Рамштайн" созвонился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. Залужный поделился с Каволи своим видением будущей победы Украины в войне.

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"Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий. Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником", – сообщил Залужный.

Он подчеркнул, что победа Украины будет означать не только освобождение территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на Украину.

Главком ВСУ и Каволи также обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки подразделений Сил обороны на территории стран-партнеров.

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Оксана Житнюк
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война Валерий Залужный рамштайн
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