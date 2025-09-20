В ряде европейских аэропортов возникли задержки рейсов из-за кибератаки
Европейский поставщик услуг регистрации и посадки в аэропортах стал жертвой кибератаки. Из-за этого в ряде европейских аэропортов фиксируют проблемы с регистрацией и задержки рейсов, сообщают Tagesspiegelи Spiegel.
В берлинском аэропорту BER сообщили, что атака 19 сентября была нацелена не на сам аэропорт, а на компанию-поставщика систем, которые используются для обслуживания пассажиров.
"Из-за технической неисправности в системе поставщика, работающего по всей Европе, время ожидания на регистрацию увеличилось. Мы работаем над быстрым устранением проблемы", – отметили в BER.
Сам сайт берлинского аэропорта пока не работает.
Аэропорт Брюсселя подтвердил, что также подвергся последствиям атаки. Там пока возможна только ручная регистрация пассажиров.
"Советуем проверять статус рейса непосредственно в авиакомпании и приезжать в аэропорт заблаговременно", – заявили в администрации.
О задержках предупредили и в лондонском аэропорту Хитроу, где инцидент объяснили "техническими проблемами" у внешнего поставщика.
- 30 июня The Telegraph сообщала, что Россия глушила GPS на сотнях британских военных рейсов.
- В начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover остановил производство из-за масштабной кибератаки.
Комментарии (0)