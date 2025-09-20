У низці європейських аеропортів виникли затримки рейсів через кібератаку
Європейський постачальник послуг реєстрації та посадки в аеропортах став жертвою кібератаки. Через це в низці європейських аеропортів фіксують проблеми з реєстрацією та затримки рейсів, повідомляють Tagesspiegel та Spiegel.
У берлінському аеропорту BER повідомили, що атаку 19 вересня було націлено не на сам аеропорт, а на компанію-постачальника систем, які використовуються для обслуговування пасажирів.
"Через технічну несправність у системі постачальника, що працює по всій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким усуненням проблеми", – зазначили в BER.
Сам сайт берлінського аеропорту наразі не працює.
Аеропорт Брюсселя підтвердив, що також зазнав наслідків атаки. Там наразі можлива лише ручна реєстрація пасажирів.
"Радимо перевіряти статус рейсу безпосередньо в авіакомпанії та приїжджати в аеропорт завчасно", – заявили в адміністрації.
Про затримки попередили й у лондонському аеропорту Гітроу, де інцидент пояснили "технічними проблемами" у зовнішнього постачальника.
- 30 червня The Telegraph повідомляла, що Росія глушила GPS на сотнях британських військових рейсів.
- На початку вересня британський автовиробник Jaguar Land Rover зупинив виробництво через масштабну кібератаку.
Коментарі (0)