В санкционные списки внесли изменения: в частности, в данные о гражданской жене Козака

Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в ряд решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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В частности внесены изменения в решение о санкциях против гражданской жены депутата ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк — добавлены ее новые имя и фамилия Светлана Жучкова, а также гражданство Российской федерации.

Также внесены изменения в указы о санкциях против российских компаний Орошаемое, Балабинское, Албашский элеватор и Билоглинский элеватор.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе.

В августе Лавренюк сменила фамилию, имя и отчество в России.

Как стало известно из расследования "Схем", Медведчук после введения против него санкций СНБО продолжил капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице.

Вадим Ребрина

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