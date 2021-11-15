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В санкционные списки внесли изменения: в частности, в данные о гражданской жене Козака

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 17:05
В санкционные списки внесли изменения: в частности, в данные о гражданской жене Козака - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в ряд решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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В частности внесены изменения в решение о санкциях против гражданской жены депутата ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк — добавлены ее новые имя и фамилия Светлана Жучкова, а также гражданство Российской федерации.

Также внесены изменения в указы о санкциях против российских компаний Орошаемое, Балабинское, Албашский элеватор и Билоглинский элеватор.

  • 19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе.
  • В августе Лавренюк сменила фамилию, имя и отчество в России. 
  • Как стало известно из расследования "Схем", Медведчук после введения против него санкций СНБО продолжил капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Тарас Козак санкции снбо Наталья Лавренюк
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