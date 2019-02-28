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28.02.2019, 13:40

В САП рассказали, кому выгодна отмена антикоррупционной статьи

В САП рассказали, кому выгодна отмена антикоррупционной статьи - Фото
Фото: Pixabay

Четыре дела могут развалиться прямо в суде после отмены статьи 368-2, предупреждает САП

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За время применения статьи УК о незаконном обогащении в деятельности САП и НАБУ начато расследование по 106 уголовным производствам, 37 дел - закрыто. Об этом сообщает САП у себя в Facebook.

Прокуратура отмечает, что четыре дела из 106 переданы в суд.

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Еще 65 дел остаются в производстве, в двух из них фигурантам сообщили о подозрении.

"Особенно "ожидаемой" эта новость (об отмене статьи - ред.) стала для четырех дел (в отношении бывшего прокурора сил АТО, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры и председателя Госаудитслужбы)", - указывает САП.

Обвинительные акты по этим делам переданы в суд в течение 2016-2019 гг.

В трех последних делах прокуроры САП теперь вынуждены будут пересмотреть доказательную базу.

"Судьба четвертого уголовного производства - в отношении бывшего прокурора сил АТО - поняла уже сейчас. Ему инкриминировалось лишь незаконное обогащение, от обвинения в совершении которого прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании", - сообщает прокуратура.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора вследствие признания неконституционной ст. 368-2.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

27 февраля Конституционный суд опубликовал текст своего решения, которым декриминализировал незаконное обогащение.

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Теги: коррупция, конституционный суд, сап
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